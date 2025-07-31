Названы топ-3 страны для недорогого пляжного отдыха в сентябре Вице-президент АТОР Мурадян: недорого отдохнуть в сентябре можно в Турции и ОАЭ

Самыми доступными и комфортными с точки зрения климата направлениями для пляжного отдыха в сентябре станут Турция и Египет, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян. По его словам, в первый месяц осени недельный тур на двоих в эти страны обойдется в 80-120 тысяч рублей.

С точки зрения сентябрьских дат, особенно после начала учебы в школе, самыми доступными и еще где климатическая курортная норма будет в полном порядке, на первом месте, безусловно, еще остается турецкое побережье. Это Египет, где активный сезон и большое количество перевозок с доступным вариантом размещения, — пояснил он.

Кроме того, эксперт посоветовал выбирать для путешествий на море в первый месяц осени ОАЭ. По его словам, это не менее привлекательное направление по соотношению цены и сервиса.

Будет, конечно, жарковато, это Арабские Эмираты, но зато цена будет тоже в этом же диапазоне, но уровень сервиса и не такая многолюдность делают это направление привлекательным, а температура уже начинает снижаться, — сказал Артур Мурадян.

Ранее в Роскачестве назвали наиболее востребованные туристические направления внутри России на 2025 год. В тройку лидеров вошли Минеральные Воды, Краснодарский край и Москва.