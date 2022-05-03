СК России изучит причастность Савченко к убийству энергетика в 2014 году

Следственный комитет России изучит возможную причастность экс-участницы украинского нацбатальона «Айдар» Надежды Савченко к убийству мирного жителя — специалиста по теплоэлектроцентралям, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в СМИ была озвучена версия бывшего боевика о том, что в 2014 году Савченко в ходе карательной операции в Донбассе якобы остановила машину, в которой сидел энергетик, направлявшийся на Луганскую ТЭС, сделала звонок, мужчину не пропустили на электростанцию, после чего по пути в Луганск расстреляли.

Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил расследовать озвученный в СМИ факт преступной деятельности ранее осужденной гражданки Украины Надежды Савченко в 2014 году, — говорится в сообщении.

В 2016 году в Донецком городском суде Ростовской области завершился длившийся полгода процесс по делу Савченко, которую подозревали в убийстве российских журналистов. Прокуроры требовали приговорить её к 23 годам ​колонии и штрафу в размере 100 тыс. рублей. В итоге суд отправил Савченко в колонию на 22 года и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее Савченко заявляла, что стратегия военной безопасности Украины якобы утверждалась в Вашингтоне и раскритиковала Киев за блокаду Донбасса. Она выразила мнение, что регион должен был остаться под экономическим контролем киевский властей, чтобы не допустить влияния России. Также Савченко предположила, что жителей Донбасса ещё можно вернуть под контроль, если предоставить ЛДНР «много денег».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. После смены власти на Украине на фоне Майдана Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Официальный Киев с тех пор пытался, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями, однако 21 февраля 2022 главы ДНР и ЛНР попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.

Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

24 февраля Путин принял решение о начале специальной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и её народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против РФ.