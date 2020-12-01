Савченко заявила, что жителей Донбасса можно «перекупить»

https://static.news.ru/photo/30c46598-3414-11eb-8e2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Надія Савченко/facebook.com

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Донбасс можно вернуть под контроль Киева, если предоставить жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «много денег».

Для того чтобы они (жители Донбасса. — NEWS.ru) вернулись в Украину, им, прежде всего, надо просто дать много денег, хорошие условия, дом, — отметила Савченко, слова которой приводит РИА Новости.

Она также добавила, что жителей Донбасса можно «перекупить сотнями тысяч».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru писал, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса до конца 2020 года всё ещё возможен. Об этом заявил советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.