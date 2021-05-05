Савченко назвала роковую ошибку Киева в Донбассе

https://static.news.ru/photo/545ee872-ade3-11eb-94ce-96000091f725_660.jpg Надежда Савченко Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко раскритиковала киевские власти за блокаду Донбасса. Киев должен был оставить регион под своим экономическим контролем, отметила она в эфире «4 канала».

Донбасс должен был быть заполнен гривной для того, чтобы туда не зашёл рубль. Нельзя было создавать блокаду, нужно было поддерживать экономику этой территории, нужно было поддерживать их энергетику, — считает Савченко.

Она добавила, что к российским паспортам жителей Донбасса не следует относиться как к какой-то «красной книжечке».

Это не карта поляка, которая даёт якобы украинцам право быть немножко похожими на поляков. Нет, это действительно паспорт гражданина России, — указала Савченко.

Для Киева это является проблемой, поскольку люди с паспортами РФ полностью интегрированы в гражданство, пояснила экс-депутат. Получая паспорт государства, человек рассчитывает на защиту с его стороны. Прежде жители Донбасса имели украинские паспорта, но выяснилось, что ждать защиты от Киева нельзя.

Это не государственный подход к вопросу абсолютно. Это пробел власти, что мы это допустили, — подчеркнула Савченко.

Ранее стало известно, что если конфликт на территории Донбасса обострится ещё сильнее, украинцев ждёт катастрофа, заявила Надежда Савченко. По словам экс-парламентария, события будут происходить «быстро и кроваво». Украина, подчеркнула Савченко, может потерять всё, если не научится управлять государством. В случае обострения конфликта на востоке власти страны ничего сделать не смогут.