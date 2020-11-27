Любимец СМИ и правозащиты: станет ли дело Максименко началом чистки ФСИН

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО экс-замглавы ФСИН России Валерия Максименко, который стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Бывшему высокопоставленному чиновнику тюремной службы инкриминируются махинации при строительно-монтажных работах, из-за которых подведомственному предприятию причинён многомиллионный ущерб. Вину он не признаёт. Некоторые правозащитники называют его реформатором и чуть ли не борцом с нарушениями прав заключённых, другие полагают такие выводы ошибочными. NEWS.ru решил выяснить подробности биографии и уголовного дела Максименко, ставшего вслед за Олегом Коршуновым «вторым человеком» в ведомстве, ставшим фигурантом уголовного дела.

Горел со стыда

Валерий Максименко, по версии следствия, в 2018 году «незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 гг.)» между территориальными управлениями ФСИН и входящим в структуру ведомства ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу». При этом, как отмечают в СК, строительная организация не обладала ресурсами для их исполнения.

В результате его действий не исполнена ФЦП на 2018–2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинён ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов, — говорится в сообщении СК.

Бывшего замглавы ФСИН 26 ноября задержали и через день отправили в СИЗО.

После задержания бывшего чиновника в ряде публикаций утверждалось, что это может означать и «наличие вопросов у силовиков» к экс-директору ФСИН Геннадию Корниенко, который, как утверждает Telegram-канал «Незыгарь», входил в команду секретаря Совбеза Николая Патрушева. Выдвигаются версии, что произошедшее — следствие «тщательного аудита», который проводит окружение действующего главы тюремного ведомства Александра Калашникова.

Впрочем, в публичной сфере высказываются и слова в поддержку Максименко, а также сомнения в объективности обвинения в его адрес. Например, Telegram-канал «Малюта Скуратов» обратил внимание на формулировку следствия о том, что ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» якобы заведомо не обладало производственными и кадровыми ресурсами для исполнения контрактов, хотя эта организация была специально создана, чтобы строить и ремонтировать объекты ФСИН, о чём записано в её уставе. То есть необходимые для уставной деятельности ресурсы «в его распоряжении всё-таки имелись, и как раз более странным выглядят любые подозрения в обратном», предполагают авторы публикации.

Ряд правозащитников считают Валерия Максименко порядочным человеком, который ранее стыдился за подчинённых, пытавших арестантов. Например, в ноябре 2019 года в интервью радиостанции «Говорит Москва» Максименко рассказывал, как начальник колонии «головой в унитаз окунает заключённого, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний».

Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну, бумага, я думаю, она всё стерпит. И на любой вопрос вам ответят с уважением, письменно, в течение семи дней, — говорил он.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с NEWS.ru заявил, что Валерий Максименко, в отличие от его предшественников, «был одним из самых открытых людей в ведомстве» для СМИ и правозащитников. Также он указал на некоторые странности в обвинении бывшего замдиректора ФСИН.

Я как юрист обратил внимание, что эти все обвинения не совсем понятны. Как тот или иной чиновник не может не подписать документы на основании проведённого тендера? У нас закон о госзакупках это предполагает, если компания выиграла тендер. Тогда давайте везде, в любом ведомстве и министерстве, где не выполняются обязательства, всех чиновников посадим за неисполнение обязательств третьими лицами. И тогда руководство всех ведомств сократится в два-три раза. У нас много где подрядчики не выполняют свои обязательства, но далеко не всех за это привлекают к ответственности. Если бы поголовно сажали чиновников за это дело, а тут получается — только Максименко. Иван Мельников вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека

По словам правозащитника, после ухода Геннадия Корниенко с поста директора ФСИН осенью 2019 года он предполагал, что освободившееся место займёт Валерий Максименко, что «было бы логично, учитывая ту большую работу, которую он успешно вёл, но в борьбе за кресло бывает всё».

При нём был подписан ряд соглашений. Например — с Национальным медицинским исследовательским центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева (его специалисты получили возможность оказывать помощь заключённым в 2017 году. — NEWS.ru). При нём сократилась более чем в 10 раз заболеваемость туберкулёзом. Он проводил спортивные мероприятия — много было в Москве переоборудовано прогулочных двориков, где появились брусья, футбольные коробки. Помните, когда Кокорин и Мамаев были в СИЗО, там проводили большой эксперимент, чтобы арестанты выходили играть в футбол? Это хорошая, положительная история для социализации заключённых, — резюмировал Мельников.

Илья Питалев/РИА Новости

Второй после Коршунова

Основатель проекта против пыток и коррупции Gulagu.net Владимир Осечкин не разделяет позитивного мнения коллег-правозащитников о Валерии Максименко. В беседе в NEWS.ru он подчеркнул, что задержание генерал-лейтенанта внутренней службы «было лишь вопросом времени, долгие годы он и его сообщники выстраивали во ФСИН коррупционные схемы, по которым из бюджета выводились миллиарды рублей».

В апреле 2018 года я направлял обращения министру юстиции и директору ФСИН о том, что Валерию Максименко удалось подмять под себя правовую экспертизу во ФСИН и заблокировать и без того малоэффективные антикоррупционные процедуры. Тогда решением генерала Максименко юристы, занимающиеся проверкой госконтрактов, были переподчинены из правового управления к финансово-экономическому управлению, где у Максименко были расставлены свои люди. Всё происходящее дальше было ожидаемым. Ни министр, ни директор службы не отреагировали толком и прислали мне отписки. Тогда в июне 2018 года после тщательного анализа поступавшей от наших источников на Житной информации я подал заявление, в котором прямо обвинил Максименко в подготовке и реализации коррупционных схем, из-за которых будут похищены миллиарды и сорваны реформа и выполнение федеральной целевой программы «Юстиция». Но и то моё заявление было положено под сукно. Я в том заявлении предупреждал, что спустя полтора года мы все убедимся, что Максименко наносит вред госслужбе и государству, и именно из-за его действий и действий генерала Анатолия Рудого (первый заместитель директора ФСИН) будет причинён колоссальный вред. Что же, злорадствовать не будем, но де-факто я оказался прав. Владимир Осечкин основатель правозащитного проекта Gulagu.net основатель правозащитного проекта Gulagu.net

Он утверждает, что руководство Минюста и ФСИН было обязано «пресечь коррупционные схемы Максименко и Рудого, но не делало этого». Правозащитник предоставил редакции NEWS.ru справку-объективку на Максименко, согласно которой он «длительный период времени то числился безработным, то работал в службах безопасности каких-то мутных ООО и странных банков».

Точно такой же послужной список, как отмечает Осечкин, был и у другого экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова, которого задержали 13 сентября 2017 года. В отношении него было возбуждено шесть уголовных дел. В июле 2019 года он был приговорён к семи годам колонии общего режима и штрафу 900 тысяч рублей за аферу с производством и поставками обуви для нужд тюремного ведомства. Суд признал его виновным в мошенничестве на сумму 263 млн рублей. В марте 2020 года по делу о растрате 155 млн рублей, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов, его срок увеличился до девяти лет. В августе Коршунову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от действий бывшего высокопоставленного тюремщика в этом случае следствие оценило в 94,6 млн рублей.

Те, кто принимал решение в Минюсте и администрации президента по Максименко, знали наверняка, что это очень мутный персонаж, у которого нет никакого опыта управления госструктурами и в распределении бюджетных средств. Знал это и лично директор ФСИН Геннадий Корниенко, который, несмотря на этот факт, 17 апреля 2018 года выписал на Максименко доверенность (копия есть в распоряжении редакции. — NEWS.ru) на совершение всех действий от имени руководителя ФСИН, — полагает Осечкин.

Правозащитник не исключает, что Анатолий Рудый и Геннадий Корниенко могли знать о коррупционных схемах Максименко и, возможно, иметь к ним отношение.

Во ФСИН из банка

Судя по имеющейся в распоряжении NEWS.ru справке ФСИН, Валерий Максименко родился 18 апреля 1966 года в Москве. В 1987 году окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени А. В. Хрулёва. После этого, как указано в документе, с июля 1987-го по август 2009 года «проходил военную службу на офицерских должностях». На каких именно — не указывается. По неподтверждённой информации, он имел отношение к военной и внешней разведке. Затем до марта 2010 года занимал должность вице-президента ЗАО АКБ «Новикомбанк» (входил в структуру Ростеха, его акционером числилось АО «Рособоронэкспорт»). После этого был советником председателя правления коммерческого банка «Риал-кредит», который в октябре 2018 года лишился лицензии, а в январе 2019-го был ликвидирован . С августа 2011-го по апрель 2012 года Максименко выступал руководителем службы безопасности и советником президента Одинцовского инвестиционного банка экономического развития, ликвидированного в 2015 году после того, как в 2013-м арбитраж удовлетворил соответствующее требование регулятора. С апреля по октябрь 2012 года Максименко, как указано в справке ФСИН, был «советником управляющего общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк „Развитие“, г. Одинцово Московской области».

gulagu.net

В структурах ФСИН Максименко работал с ноября 2012 года. Первоначально он стал начальником аппарата директора службы — на тот момент им был недавно назначен Геннадий Корниенко, сменивший Александра Реймера, который вскоре стал фигурантом дела о миллиардных хищениях при закупке электронных браслетов (в 2017 году он получил за это восемь лет колонии). В 2013 году Максименко был повышен до должности замруководителя управделами ФСИН, с марта по сентябрь 2014-го занимал кресло начальника управления трудовой адаптации осуждённых. С 12 апреля 2016 года он стал замдиректора ФСИН, курируя вопросы взаимодействия со СМИ и правозащитными организациями, а также финансово-хозяйственную деятельность ведомства.

Как писал NEWS.ru, Максименко пода л рапорт об уходе с должности год назад, однако затем во ФСИН опровергали эти данные. В отставку он вышел в марте 2020 года.

В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.