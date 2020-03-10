https://static.news.ru/photo/d1206804-62b2-11ea-b534-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным по делу о растрате 155 млн рублей бывшего заместителя главы ФСИН Олега Коршунова.

По словам судьи, Коршунов, используя своё служебное положение, совершил растрату средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. В настоящее время оглашение приговора продолжается. Прокуратура просит назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, передаёт ТАСС.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года. В отношении него было возбуждено шесть уголовных дел. В июле 2019 года он был приговорён к семи годам колонии общего режима и штрафу 900 тыс. рублей за аферу с производством и поставками обуви для нужд ФСИН России, писал NEWS.ru.