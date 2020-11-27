https://static.news.ru/photo/48bbe190-30ad-11eb-a2dd-fa163e074e61_660.jpg Валерий Максименко Фото: Пресс-служба Басманного суда

Басманный суд арестовал бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ходатайство следователя удовлетворено. Максименко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 25 января 2021 года, — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Максименко задержали 26 ноября. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 285 УК). По версии следствия, в 2018 году он незаконно заключил госконтракты на строительство и ремонт зданий по программе «Развитие уголовно-исполнительной системы». Подрядчики, которые должны были заниматься строительством согласно договору, заведомо не обладали ни производственными, ни кадровыми ресурсами для этого. В итоге остались нереализованными 2,1 млрд рублей, 14 объектов не введены в эксплуатацию.

Валерий Максименко работал в структуре ФСИН с 2016 года, до этого 25 лет прослужил в вооружённых силах. В марте 2020 года его освободили от должности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признал вину.