Экс-замглавы ФСИН Коршунову предъявили новое обвинение в мошенничестве

https://static.news.ru/photo/944c1156-e3e7-11ea-920f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новое обвинение предъявлено Следственным комитетом РФ бывшему заместителю директора ФСИН Олегу Коршунову. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Владимир Жеребенков.

Экс-заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову предъявлено новое обвинение по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере», — цитирует его ТАСС.

Жеребенков заявил, что по версии следствия, ущерб от действий Коршунова составил 94,6 млн рублей. Кроме Коршунова по делу проходят Андрей Угланов, бывший фактический владелец компании «Юнистрой», бывший руководитель учрежденного ФСИН ФГУП «Строительное управление 23» Валерий Каклюгин и бывший генеральный директор «Юнистроя» Майя Гагуа.

Жеребенков, который является адвокатом Угланова, заявил, что это попытка решить арбитражный спор с помощью уголовного преследования. По его словам, в конце 2017 года подконтрольный ФСИН ФГУП подал на подрядчика («Юнистрой») заявление в Арбитражный суд Волгоградской области, чтобы взыскать неустойку в размере более 697 млн руб.

Тогда арбитраж встал на сторону подрядчика, поскольку экспертиза Минюста пришла к выводу, что объекты практически были построены. Более того, суд удовлетворил встречный иск компании на сумму более 20 млн рублей. После этого ФСИН обратилась в Следственный комитет.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года. В отношении него было возбуждено шесть уголовных дел. В июле 2019 года он был приговорён к семи годам колонии общего режима и штрафу 900 тыс. рублей за аферу с производством и поставками обуви для нужд ФСИН России.

Как писал NEWS.ru, Замоскворецкий суд Москвы признал виновным по делу о растрате 155 млн рублей бывшего заместителя главы ФСИН Олега Коршунова. По словам судьи, Коршунов, используя своё служебное положение, совершил растрату средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов.