Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко освобождён от должности.
В соответствии с указом президента Российской Федерации от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, — говорится на сайте ФСИН.
Ранее, в 2019 году, об отставке Максименко сообщило издание Daily Storm со ссылкой на источник. По данным издания, он решил уволиться из-за смены руководства — недавно главой ведомства стал Александр Калашников.
Эту информацию, в свою очередь, опровергли в самом ведомстве, писал NEWS.ru.
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