https://static.news.ru/photo/1480c252-690b-11ea-8c1f-fa163e074e61_660.jpg Валерий Одиноков Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко освобождён от должности.

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, — говорится на сайте ФСИН.

Ранее, в 2019 году, об отставке Максименко сообщило издание Daily Storm со ссылкой на источник. По данным издания, он решил уволиться из-за смены руководства — недавно главой ведомства стал Александр Калашников.

Эту информацию, в свою очередь, опровергли в самом ведомстве, писал NEWS.ru.