Женский юмор, абсурд и смешные заголовки: какие мемы смотрят во «ВКонтакте» NEWS.ru собрал самые лучшие паблики во «ВКонтакте» с актуальными мемами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В самые трудные времена человечество спасает юмор. Как отмечают социологи, чем серьезнее положение в мире, тем лучше шутки. Специально для любителей острого интернет-юмора NEWS.ru составил список пабликов о мемах из социальной сети «ВКонтакте».

Детские дневники в «Мам ну не читай»

Этот паблик собрал в одном месте смешные дневниковые записи своих подписчиков. У канала больше 780 тысяч подписчиков, большая часть которых поучаствовала в наполнении сообщества уникальным контентом. В основном в паблике смеются над детскими грамматическими ошибками или абсурдными записями в личных дневниках, но встречаются и школьные экземпляры с комментариями учительниц.

В сообществе есть отдельная рубрика «Ностальгия», где админы предлагают вспомнить, какие мультфильмы смотрели 20–30 лет назад, какие журналы читали и в какие игры играли.

Знаменитые в Рунете шутки, кайф и ящперица от ШКЯ

Этот паблик — один из самых известных в Сети. «ШКЯ — это не только шутки и кайф (и яшперица), это апатия и уныние каждый день», — с этих слов начинается описание популярной группы во «ВКонтакте». ШКЯ был создан новосибирской художницей Евой Морозовой.

В 2015 году она создала шуточный ролик про скайп, который за две недели набрал более 5 млн просмотров, попал в обзоры популярных блогеров +100500 и This is Хорошо, а также в федеральные новости.

«Если тебе не хватает негатива в повседневной жизни, если слово „нудёж“ для тебя не пустой звук, если твоя единственная цель — дожить до пятницы, если ты заплутал в страшном лабиринте под названием Жизнь, если ты любишь макарошки с сарделями, если ты толстый, то ШКЯ — это твой выбор. ШКЯ — для слабаков, для тех кто устал, для тех, кто больше не может, для тех, кто похож на гигантский тюфяк с картофельной ботвой. ШКЯ — для тебя», — пишут авторы канала.

Сейчас узнаваемые мемы Морозовой печатаются на футболках, стикерпаках, кружках, а также вышли отдельной книгой комиксов.

Женский юмор в Female Mems

Этот паблик позиционирует себя как первоисточник женского юмора в СНГ. У них 1,8 млн подписчиков и тысячи смешных советов для женщин на все случаи жизни. Несколько раз в день админы группы выкладывают в ленту мемы про отношения, работу, экзистенциальный кризис, а в ответ получают сотни репостов и комментариев в духе «у меня так же».

Отдельной популярностью пользуется рубрика «Обзор женских имен». Например, Марина, по мнению авторов, это «морское» имя, потому что «у каждой уважающей себя Марины есть фотка с попугаем на курортах Краснодарского края». А Ангелина в переводе означает «ангел», потому что только она «может сообщить максимально плохую весть с максимально ангельским лицом, хлопая нежными глазами».

Female mems — это место, где можно расслабиться, посмеяться над собой и различными ситуациями, с которыми сталкиваются женщины. Группа создана для того, чтобы поднять настроение и добавить юмора в повседневную жизнь.

Авторские коллажи в «Картинках со стороны помойки»

Это авторский юмористический паблик, который ведет Женя Белых. Своим подписчикам он предлагает оригинальные и необычные мемы в виде коллажей, сделанных собственными руками. Автор определяет жанр собственных мемов как «магический соцреализм» и предлагает активным пользователям вместе создавать сатирические картинки.

Одно из преимуществ группы — отсутствие рекламы. «Моя аудитория не продается. Но можете тоже писать в личку, я с удовольствием вам откажу», — предупреждает Белых. У паблика уже 55 тысяч подписчиков, многие из которых активно комментируют и репостят творчество Жени. Тут можно найти и грибы с глазами, и милых дам времен 60-х со свиными рылами, и философские изречения под почтовые карточки.

В паблике активно обсуждаются различные темы, связанные с повседневными ситуациями, отношениями, событиями и многим другим. Пользователи делятся своими впечатлениями и комментариями под публикациями, обмениваются смешными историями из своей жизни.

Идеи для подарков в «Несмешные подписи к подаркам вк»

Этот паблик предлагает активным пользователям ВК не просто отправлять друзьям цифровые подарки, но и сопровождать их смешными подписями. Здесь можно найти подходящие слова для поздравлений с днем рождения, юбилеем, свадьбой, рождением ребенка и другими важными событиями в жизни близких людей или просто ироничные подписи.

Вот лишь несколько примеров, чтобы рассмешить друга по переписке: «делу время — потехехехе», «без труда и пруда рыбка буль-буль туда-сюда», «упал — вставай, встал — упай», «не суди, да судим не будешь, не буди, да не буди дабудай». Авторы паблика утверждают, что все записи предлагают сами участники сообщества. А их у паблика уже больше 825 тысяч.

Абсурдные и реальные новости в «Кокои ты зоголовок»

Этот паблик собрал свою аудиторию в 96 тысяч человек на юмористических новостных заголовках. Ежедневно авторы канала делятся с пользователями смешными и абсурдными вырезками из газет и скриншотами с известных сайтов. По мнению админов паблика, порой жизнь настолько смешна, что не надо придумывать дополнительные шутки.

Вот лишь некоторые реальные заголовки: «В Челябинске родители установили на дочь прослушку и отвели в сад», «Таиланд готовится разрешить туристам грузить по-новому», «Ремонт спустя рукава: кальмары-подрядчики по кирпичикам разбирают Новокузнецк».

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