В России заработал аналог Google Play Минцифры: в России заработала бета-версия RuStore для Android

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

В России запустили бета-версию отечественного аналога Google Play — RuStore, сообщается в Telegram-канале Минцифры. Сейчас в магазине приложений для смартфонов на платформе Android доступно 100 различных программ, в том числе и попавшие под санкции банки. В ведомстве отметили, что систему платежей, рейтинг приложений и push-уведомления внедрят этим летом, а к концу года в маркете появятся аналитические и маркетинговые инструменты для разработчиков.

VK и другие ИТ-компании при поддержке Минцифры запустили бета-версию российского магазина приложений RuStore, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за безопасность в RuStore отвечают системы «Лаборатории Касперского» и VK, интегрированные в бета-версию маркета. При этом обратиться за поддержкой можно 24 часа в сутки. В ведомстве добавили, что список приложений обновляется каждый день.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что RuStore не является государственным магазином приложений, поэтому частные компании могут при желании создать альтернативную платформу.

Известно также, что RuStore будет доступен иностранным разработчикам. Идея создать отечественный аналог AppStore и GooglePlay появилась после сбоев в работе некоторых приложений и удалении ряда программ с иностранных платформ, в частности удалены были приложения российских банков и авиакомпаний, которые попали под санкции.