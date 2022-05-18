В Минцифры сообщили, что магазин RuStore станет маркетом приложений не только для отечественных разработчиков, но и зарубежных. По мнению гендиректора VK Владимира Кириенко, альтернативный магазин не должен иметь границ.

Альтернативный магазин приложений от Минцифры и VK будет доступен для зарубежных разработчиков, сказал Кириенко.

Предполагается, что законодательно будет один маркет, вокруг которого планируется консолидировалась отрасль, сказал глава Минцифры Максут Шадаев. Однако он отметил, что ведомство выступает за конкуренцию и не будет «никого не ограничивать».

Ранее Шадаев подчёркивал, что RuStore будет негосударственным магазином. Запуск бета-версии российского маркета назначен на 25 мая.

Идея создать RuStore появилась после сложностей, возникших в работе пользователей из РФ с AppStore и GooglePlay — они пожаловались на сбои и удаление ряда приложений.