RuStore будет доступен для зарубежных разработчиков

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В Минцифры сообщили, что магазин RuStore станет маркетом приложений не только для отечественных разработчиков, но и зарубежных. По мнению гендиректора VK Владимира Кириенко, альтернативный магазин не должен иметь границ.

Альтернативный магазин приложений от Минцифры и VK будет доступен для зарубежных разработчиков, — сказал Кириенко.

Предполагается, что законодательно будет один маркет, вокруг которого планируется консолидировалась отрасль, сказал глава Минцифры Максут Шадаев. Однако он отметил, что ведомство выступает за конкуренцию и не будет «никого не ограничивать».

Ранее Шадаев подчёркивал, что RuStore будет негосударственным магазином. Запуск бета-версии российского маркета назначен на 25 мая.

Идея создать RuStore появилась после сложностей, возникших в работе пользователей из РФ с AppStore и GooglePlay — они пожаловались на сбои и удаление ряда приложений.