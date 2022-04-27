Приложение «Аэрофлота» удалили из App Store Мобильное приложение «Аэрофлота» удалили из магазина AppStore

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Мобильное приложение авиакомпании «Аэрофлот» удалили из App Store, следует из данных сервиса. В пресс-службе авиаперевозчика посоветовали гражданам не переустанавливать приложение, потому что повторно скачать в App Store его уже не получится.

Информируем о том, что мобильное приложение «Аэрофлота», установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать, — говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что для пользователей iOS, которые не успели установить мобильное приложение, остаётся доступно веб-приложение в виде закладки на экране для быстрого доступа к сайту «Аэрофлота».

Министерство торговли США ранее ввело экспортные санкции против «Аэрофлота» на фоне проведения Россией военной операции на Украине. В частности, авиаперевозчика лишили права участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США.

15 апреля мобильное приложение Альфа-Банка оказалось недоступным для скачивания и обновления на телефонах с платформой iOS, из-за санкций программу удалили. В банке пояснили, что последняя версия приложения продолжит работать в прежнем режиме, но установить мобильный банк на новый айфон не получится.

12 апреля приложение «Сбера» было удалено из App Store для смартфонов на платформе iOS. Затем оно стало недоступно для скачивания и обновления в Google Play для гаджетов на платформе Android.