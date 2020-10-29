Врачи в Забайкалье отказали пенсионерке с COVID в госпитализации

https://static.news.ru/photo/2203f86c-1a8c-11eb-bb84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Забайкалье пенсионерка скончалась от осложнений на фоне заражения коронавирусом после того, как медики долгое время отказывали ей в госпитализации.

За несколько дней до смерти 64-летняя женщина записала видеообращение, в котором призвала винить в своей смерти врачей и региональный Минздрав.

Женщина неоднократно жаловалась на ухудшение самочувствия, высокую температуру и осложнение при дыхании, врачи диагностировали ей коронавирус 19 октября, однако не забирали её в больницу, пишет ОТР.

Сын пенсионерки попытался добиться встречи с региональным министром здравоохранения, однако сначала был задержан сотрудниками Росгвардии. Встретившись с министром со второй попытки, он смог добиться госпитализации матери.

Пенсионерка попала в больницу лишь на девятый день после выявления болезни, и на следующий день после госпитализации она скончалась.

Минздрав региона начал проверку по факту случившегося.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки впервые зарегистрировали более 18 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.