Возгорание на Ем-Ёговском месторождении в ХМАО ликвидировали

https://static.news.ru/photo/df3c772c-dcae-11ea-b099-fa163e074e61_660.jpg Фото: 86.mchs.gov.ru

Пожар на Ем-Ёговском месторождении, входящем в Красноленинскую группу месторождений и расположенном в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), удалось полностью ликвидировать, следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по региону.

В 17:30 (15:30 мск. — NEWS.ru) пожар ликвидирован на площади 600 кв. метров, — говорится в сообщении пресс-службы, передаёт ТАСС.

Информация о возгорании разлива нефти на нефтепроводе поступило в 12:35 (10:35 мск). Известно, что к тушению пожара были привлечены 80 человек и 16 единиц техники.

Согласно предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, находившийся в момент инцидента в загоревшемся помещении. Как уточняет компания «РН-Няганьнефтегаз», из-за возгорания также пострадали три человека, у них диагностированы ожоги разной степени тяжести. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

В настоящее время проводится экологический мониторинг, близлежащим населённым пунктам ничего не угрожает. На предприятии создана комиссия для установления причин инцидента. Предварительно, к возгоранию привела разгерметизация в передвижной замерной установке. Прокуратура проводит проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что пожар на корме подводной лодки, стоящей на ремонте в Кронштадте, оказался плановыми сварочными работами. За возгорание очевидцы приняли дым от проводящихся работ.