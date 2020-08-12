Пожар на подводной лодке в Кронштадте оказался сварочными работами

Пожар на корме подводной лодки, стоящей на ремонте в Кронштадте, оказался плановыми сварочными работами. За возгорание очевидцы приняли дым от проводящихся работ.
Как пояснили в пресс-службе главка МЧС по Санкт-Петербургу, граждане перебдели, и вызов получился «холостым.
Издание «Фонтанка»
На предприятии также сообщили, что не располагают информацией о пожаре.
По предварительной информации, как писал NEWS.ru, предполагалось, что в ходе газосварочных работ на корпусе судна загорелась краска в районе цистерны с балластом.
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