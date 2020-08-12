Пожар на подводной лодке в Кронштадте оказался сварочными работами

https://static.news.ru/photo/e929ecaa-dcaa-11ea-ba97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар на корме подводной лодки, стоящей на ремонте в Кронштадте, оказался плановыми сварочными работами. За возгорание очевидцы приняли дым от проводящихся работ.

Как пояснили в пресс-службе главка МЧС по Санкт-Петербургу, граждане перебдели, и вызов получился «холостым.

Издание «Фонтанка» уточняет , что сообщение о нештатной ситуации на Кронштадтском морском заводе поступило около 16:00.

На предприятии также сообщили, что не располагают информацией о пожаре.

По предварительной информации, как писал NEWS.ru, предполагалось, что в ходе газосварочных работ на корпусе судна загорелась краска в районе цистерны с балластом.