В Кронштадте загорелась подводная лодка

https://static.news.ru/photo/a49add34-dc9f-11ea-8309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На корме подводной лодки, стоящей на ремонте в порту Кронштадта, произошло возгорание.

Как передаёт телеканал «78» в Telegram, в ходе газосварочных работ на корпусе судна загорелась краска в районе цистерны с балластом. По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. Сотрудники МЧС выехали на место для проверки информации о пожаре, до их прибытия ликвидацией последствий ЧП занимается персонал порта. Дым от возгорания затянуло в отсек подлодки.

12 августа в Санкт-Петербурге проходят памятные мероприятия, посвящённые 20-й годовщине катастрофы подводной лодки «Курск», писал NEWS.ru. В городе прошёл траурный митинг. Аналогичные мероприятия состоятся в Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Воронеже, Курске и Видяево.