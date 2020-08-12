В Кронштадте загорелась подводная лодка

На корме подводной лодки, стоящей на ремонте в порту Кронштадта, произошло возгорание.
Как передаёт телеканал «78» в Telegram, в ходе газосварочных работ на корпусе судна загорелась краска в районе цистерны с балластом. По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. Сотрудники МЧС выехали на место для проверки информации о пожаре, до их прибытия ликвидацией последствий ЧП занимается персонал порта. Дым от возгорания затянуло в отсек подлодки.
12 августа в Санкт-Петербурге проходят памятные мероприятия, посвящённые 20-й годовщине катастрофы подводной лодки «Курск», писал NEWS.ru. В городе прошёл траурный митинг. Аналогичные мероприятия состоятся в Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Воронеже, Курске и Видяево.
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