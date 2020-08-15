«Воркутауголь» назвала предварительную причину обрушения на шахте в Коми

https://static.news.ru/photo/4005f5bc-def6-11ea-8947-fa163e074e61_660.jpg Фото: 11.mchs.gov.ru

Обрушение на шахте «Воргашорская» в Коми могло произойти в связи с нарушением требований техники безопасности, сообщили в пресс-службе компании «Воркутауголь».

В пресс-службе добавили, настоящее время продолжается расследование обстоятельств случившегося, передаёт РИА Новости.

На поверхности шахты «Воргашорская» АО «Воркутауголь» 15 августа обрушился переход галереи между зданиями. Позже компания сообщила, что инцидент произошёл во время демонтажа перекрытия. В результате четыре человека подрядной организации получили травмы, несовместимые с жизнью.

Как писал NEWS.ru, ранее четверо горняков получили травмы в результате обрушения породы на шахте в Кузбассе. Угрозы для их жизни нет.