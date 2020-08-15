Четверо горняков пострадали из-за аварии на шахте в Кузбассе

Четверо горняков получили травмы в результате обрушения породы на шахте в Кузбассе. Угрозы для их жизни нет.
Инцидент произошёл на одном из участков шахты «Ерунаковская-8». В момент аварии там находились около 30 шахтёров. Все они поднялись на поверхность.
Работа шахты не приостанавливалась. На остальных участках продолжают трудиться 160 горняков,
Ранее NEWS.ru писал, что в Колумбии в результате взрыва на шахте погибли шестеро рабочих. Предполагается, что причиной трагедии мог стать выброс метана.
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