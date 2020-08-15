Четверо горняков пострадали из-за аварии на шахте в Кузбассе

https://static.news.ru/photo/065bd4b4-dee5-11ea-8639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Четверо горняков получили травмы в результате обрушения породы на шахте в Кузбассе. Угрозы для их жизни нет.

Инцидент произошёл на одном из участков шахты «Ерунаковская-8». В момент аварии там находились около 30 шахтёров. Все они поднялись на поверхность.

Работа шахты не приостанавливалась. На остальных участках продолжают трудиться 160 горняков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее NEWS.ru писал, что в Колумбии в результате взрыва на шахте погибли шестеро рабочих. Предполагается, что причиной трагедии мог стать выброс метана.