Шесть человек погибли при взрыве на шахте в Колумбии

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В колумбийской деревне Аякучо произошёл взрыв на одной из шахт. Шесть человек стали жертвами инцидента.

По данным радиостанции Caracol, все погибшие являлись шахтёрами, которые заступили на смену. Спасателям удалось достать из-под завалов одного человека. Его экстренно госпитализировали. Поисковые работы продолжаются. Власти считают, что трагедия могла произойти из-за выброса метана.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе ЛНР произошёл взрыв, в результате которого погибли двое горняков и пропали без вести 15. По предварительным данным, взорвался метан.