В Крыму эвакуировали сотрудников администраций из-за «минирования»
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
12:53, 02 февраля 2022
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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В Крыму сотрудников нескольких администраций, а также посетителей эвакуировали из зданий из-за сообщений о минировании. На текущий момент угроза взрыва полностью не исключена — на местах работают специалисты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство внутренней политики информации и связи республики.
На электронные почты администраций городов и районов Крыма пришли письма с угрозами взорвать здания. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку зданий администраций, — говорится в сообщении.
Уточняется, что такие письма получили в администрациях почти всех городов республики. Пока не установлено, кто стоит за рассылкой таких сообщений.
26 января из-за поступивших угроз минирования специалисты проверили все школы в центральном округе Москвы. Из-за аналогичных сообщений 25 января детей эвакуировали из школ Саратова, Тюмени и Челябинска.