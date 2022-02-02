В Крыму эвакуировали сотрудников администраций из-за «минирования»

В Крыму сотрудников нескольких администраций, а также посетителей эвакуировали из зданий из-за сообщений о минировании. На текущий момент угроза взрыва полностью не исключена — на местах работают специалисты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство внутренней политики информации и связи республики.

На электронные почты администраций городов и районов Крыма пришли письма с угрозами взорвать здания. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку зданий администраций, — говорится в сообщении.

Уточняется, что такие письма получили в администрациях почти всех городов республики. Пока не установлено, кто стоит за рассылкой таких сообщений.

26 января из-за поступивших угроз минирования специалисты проверили все школы в центральном округе Москвы. Из-за аналогичных сообщений 25 января детей эвакуировали из школ Саратова, Тюмени и Челябинска.

После новогодних праздников учащихся и персонал школ Красноярска, Севастополя, Керчи и Хабаровска эвакуировали из-за угроз минирования. Также подобные угрозы поступали в учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и ряда других городов РФ.