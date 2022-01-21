В Севастополе эвакуировали студентов филиала МГУ

В Севастополе эвакуировали студентов и персонал филиала Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ), передаёт Telegram-канал «Mash на волне». Отмечается, что сообщения о минировании пришли в восемь образовательных учреждений.

По данным Telegram-канала, угрозы минирования по электронной почте получили несколько школ Севастополя, а также Морской колледж и Севастопольский государственный университет (СевГУ).

Накануне врио главы администрации Симферополя Максим Балахонов сообщил об эвакуации всех школ города. По его словам, занятия было решено отменить из-за сообщений о минировании.

20 января такие же сообщения поступали в школы Тюмени, Челябинска и Магадана. После новогодних каникул из-за аналогичных угроз были эвакуированы сотни учебных заведений в крупных российских городах. По мнению силовиков, угрозы поступали из-за рубежа.