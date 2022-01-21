В Красноярске задержали детей, рассылавших угрозы о минировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос принадлежности борща — это «славянская история», так как ингредиенты используются и из русской кухни, и из украинской, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Парламентарий подчеркнула, что это «блюдо Советского Союза — общее. Его все познали в период объединения наших культур».

Я не скажу, что оно российское или украинское, причём дальше там идут нюансы: какие-то ингредиенты готовятся по-украински, какие-то — по-русски. Я думаю, что это славянская история, так и надо её...