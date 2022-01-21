В Красноярске задержали детей, рассылавших угрозы о минировании
Анна Акимова
Анна Акимова
14:49, 21 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких несовершеннолетних школьников, рассылавших в учебные заведения города электронные письма с угрозами минирования, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержанные признались, что делали это ради шутки.
После новогодних каникул сотни школ в крупных городах России эвакуировали из-за угроз минирования. В школы Красноярска такие письма приходили в течение пяти дней.
Полицейские задержали несколько школьников, которые рассылали письма в школы, детские сады и другие объекты о якобы минировании. Как они сами объяснили, делали они это ради шутки, — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что власти Красноярского края решили не эвакуировать школьников из-за угроз минирования. Учебные заведения взяли под круглосуточную охрану сотрудники полиции и Росгвардии. В школы Красноярска сообщения о минировании поступали пять раз. По мнению силовиков, угрозы поступали из-за рубежа.