В Керчи сообщили о минировании всех школ города

В Керчи поступила информация о минировании всех школ города. Занятия были отменены, учащихся эвакуировали, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Подобные угрозы также пришли сегодня, 21 января, на почту 14 школ в Симферополе.

Получено сообщение о «минировании» всех школ города. Учащиеся эвакуированы, — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Севастополе эвакуировали студентов и персонал филиала Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ). Отмечается, что сообщения о минировании пришли в восемь образовательных учреждений.

Учащиеся и персонал всех школ Симферополя также были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Врио главы администрации города Максим Балахонов отметил, что занятия решено отменить.

20 января такие же сообщения поступали в школы Тюмени, Челябинска и Магадана. После новогодних каникул из-за аналогичных угроз были эвакуированы сотни учебных заведений в крупных российских городах. По мнению силовиков, угрозы поступали из-за рубежа.