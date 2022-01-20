В школах Челябинска отменили занятия из-за сообщений о минировании

Во всех школах Челябинска 20 января экстренно были отменены занятия первой и второй смен из-за поступивших анонимных сообщений о минировании образовательных учреждений, сообщили в городском комитете по делам образования. Как отмечается, учеников первой смены пришлось срочно эвакуировать.

Занятия отменены во всех школах города сегодня, 20 января, — сказали в ведомстве.

Ранее сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в образовательные и дошкольные учреждения Магадана. Вчера, 19 января, о минировании сообщали в Волгоградской области. В Керчи из-за аналогичной угрозы эвакуировали учащихся политехнического колледжа.

18 января массовая эвакуация учеников и педагогов проводилась в школах Биробиджана, Красноярска и Хабаровска, угрозы поступали также в учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тюмени и других городов. По словам силовиков, анонимные сообщения о минировании рассылаются из-за рубежа с целью посеять панику. Также в январе эвакуировали детей из более чем 100 учебных заведений Екатеринбурга.