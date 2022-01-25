В школах Саратова снова отменили занятия из-за сообщения о минировании

Все школы Саратова прервали занятия из-за обследования зданий экстренными службами, об этом передаёт пресс-служба администрации города. Как сообщается, в мэрию пришло письмо, в котором было сказано, что все школы города заминированы.

В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ города образовательный процесс сегодня прерывается, — отмечается в сообщении.

После новогодних праздников учащихся и персонал школ Биробиджана, Красноярска, Севастополя, Керчи и Хабаровска эвакуировали из-за угроз минирования, сообщили пресс-службы региональных властей. Также подобные угрозы поступали в учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тюмени и ряда других городов РФ. Силовики считают, что анонимные сообщения поступали из-за рубежа. Угрозы оказались ложными.

Основной целью злоумышленников было названо желание дестабилизировать социально-политическую обстановку путём создания панических настроений в обществе. Кроме того, этими действиями преступники пытались отвлечь правоохранительные органы и экстренные службы, что в совокупности нанесло значительный экономический ущерб.