Школы в ЦАО Москвы проверили из-за угроз минирования

Все школы в Центральном административном округе Москвы проверяются специалистами из-за угроз минирования, передаёт РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Накануне аналогичные сообщения получили учебные заведения Саратова, Тюмени и Челябинска. Волна ложных минирований началась в крупных городах России после новогодних каникул.

Об эвакуации или отмене занятий в московских школах не сообщалось. Данных о пострадавших нет. Во всех учебных заведениях работают сапёры и дежурят врачи.

25 января сообщения о минировании учебных заведений получили власти Саратова, Тюмени и Челябинска. Занятия в школах были отменены.

После новогодних праздников учащихся и персонал школ Биробиджана, Красноярска, Севастополя, Керчи и Хабаровска эвакуировали из-за угроз минирования, сообщили пресс-службы региональных властей. Также подобные угрозы поступали в учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тюмени и ряда других городов РФ. Силовики считают, что анонимные сообщения поступали из-за рубежа. Угрозы оказались ложными.