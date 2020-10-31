Объявленный в розыск полковник полиции задержан в Казани

Бывший начальник отдела полиции «Сафиуллина», полковник Алексей Ершов задержан в Казани. Ранее он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении и превышении должностных полномочий, незаконном участии в предпринимательской деятельности и шести эпизодах получения взятки и объявлен в розыск.
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Да, задержан, — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе МВД по Татарстану, в свою очередь, отметили, что в министерстве принято решение об увольнении Ершова из органов внутренних дел. На данный момент необходимые для этого материалы направлены в департамент государственной службы и кадров МВД России.
9 октября в отношении полковника было возбуждено уголовное дело, в тот же день он скрылся от следствия. 12 октября полковника объявили в розыск. Всего Ершов подозревается в десяти преступлениях.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали на территории Татарстана отчима 16-летнего подростка, совершившего нападение на полицейский участок. Об этом 31 октября журналистам сообщил информированный источник.