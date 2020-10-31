Объявленный в розыск полковник полиции задержан в Казани

https://static.news.ru/photo/b8158944-1b7f-11eb-8bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший начальник отдела полиции «Сафиуллина», полковник Алексей Ершов задержан в Казани. Ранее он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении и превышении должностных полномочий, незаконном участии в предпринимательской деятельности и шести эпизодах получения взятки и объявлен в розыск.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану.

Да, задержан, — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МВД по Татарстану, в свою очередь, отметили, что в министерстве принято решение об увольнении Ершова из органов внутренних дел. На данный момент необходимые для этого материалы направлены в департамент государственной службы и кадров МВД России.

9 октября в отношении полковника было возбуждено уголовное дело, в тот же день он скрылся от следствия. 12 октября полковника объявили в розыск. Всего Ершов подозревается в десяти преступлениях.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали на территории Татарстана отчима 16-летнего подростка, совершившего нападение на полицейский участок. Об этом 31 октября журналистам сообщил информированный источник.