Лагерный педофил из медпункта и невеста в могиле: дикие ЧП за день

Лагерный педофил из медпункта и невеста в могиле: дикие ЧП за день

Под Иркутском дезертир убил и закопал возлюбленную во дворе, в Подмосковье очевидцы отбили девочку от домогавшихся ее мигрантов, в лагере «Орленок» вожатые избили педофила из медпункта, в Ростове в мусорном контейнере нашли труп ребенка — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Дезертир убил возлюбленную и закопал во дворе

В Курской области задержали 22-летнего уроженца Иркутской области, который убил 20-летнюю возлюбленную и закопал ее во дворе своего дома на родине. Его раздражало, что девушка хочет поступить в техникум и научиться водить машину. Известно, что мужчина в розыске с 2023 года за самовольное оставление воинской части.

Родители начали поиски пропавшей дочери в тот же день, когда она поехала подавать документы в техникум. Уже на следующий день вместе с полицией они посетили дом убийцы, а во дворе нашли свежую могилу, в которой лежал труп девушки.

Мигранты домогались 14-летней девочки

В подмосковной деревне Ермолино Дмитровского округа задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасиловать 14-летнюю девочку. Прохожие услышали крики ребенка и подоспели на помощь. Помогали насильнику его знакомые, которые тоже были задержаны силовиками.

«Девушка шла домой. Вот этот, который сидит в полицейской машине, начал ее преследовать. Порвал колготки, порвал кофту и пытался уволочь в деревья. Эти собратья тоже пытались помочь ему. Приехали, задержали», — рассказал участник задержания.

Мужчина сообщил, что подбежал к девушке, когда очевидцы уже удерживали насильника. Уточняется, что ряд иностранцев сопротивлялись при задержании.

«Ребята увидели, что девочка плачет, бежит, этот за ней бежит. И его друзья пригоняют. Ребята, хорошо, успели его поймать, остальные (подельники. — NEWS.ru) на канал побежали, их было трое-четверо. Я уже прибежал, когда его „обнимали“, тоже помог держать, чтобы он никуда не убежал», — рассказывает очевидец.

В «Орленке» задержали педофила

В детском лагере «Орленок» в селе Моты Иркутской области задержали 42-летнего медика, который трогал девочек за интимные места. На поведение сотрудника пожаловались несколько девочек. Одна уточнила, что мужчина постоянно трогал ее за грудь во время осмотра.

Вожатые собрались, чтобы поговорить с медиком, но разговора не вышло, и завязалась драка. В итоге сотрудники вызвали полицию, и предполагаемый растлитель был задержан. Против него возбудили уголовное дело о развратных действиях.

Известно, что во время осмотров в кабинете также находилась супруга подозреваемого. Она является заведующей одной из больниц Иркутска.

Тело новорожденного нашли в помойке

Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере в Ростове-на-Дону. СКР возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего лица.

«Поступило сообщение об обнаружении в мусорном контейнере на улице Платона Кляты в городе Ростове-на-Дону тела новорожденного ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 105 УК РФ», — говорится в сообщении Следкома.

Обстоятельства гибели младенца в СК не уточнили. Специалисты осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти ребенка.

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