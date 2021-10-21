ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

ФСБ предотвратила теракт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края. Сторонник ИГ (запрещено в РФ) планировал взорвать самодельную бомбу.

Предотвращена попытка совершения <...> резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ), — говорится в сообщении ЦОС ведомства.

В ходе обысков специалисты ФСБ обнаружили у задержанного взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления СВУ. Возбуждены уголовные дела по факту подготовки к теракту и незаконному созданию взрывных устройств. На текущий момент сотрудники ведомства продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее в Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали 14 сторонников запрещённого в РФ радикального движения АУЕ. Среди них есть несовершеннолетние. В ходе обысков у них нашли наклейки с нацистской символикой, бейсбольные биты, а также холодное оружие.