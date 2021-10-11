В Новосибирске задержали 14 сторонников АУЕ

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали 14 сторонников запрещённого в РФ радикального движения АУЕ. Среди них есть несовершеннолетние, пишет РЕН ТВ. В ходе обысков у них нашли наклейки с нацистской символикой, бейсбольные биты, а также холодное оружие.

Всем задержанным от 15 до 20 лет. В группировке действовали криминально-уголовные порядки, прославлялось избиение, насилие и воровство. Сами члены движения придерживались националистических взглядов.

Три лидера группы отправлены под стражу. Их подозревают в организации нападения и избиения представителей другой молодёжной субкультуры на Михайловской набережной в Новосибирске. Возбуждено ли в отношении задержанных уголовное дело и какая ответственность им грозит, не уточняется.

Деятельность движения АУЕ основана на криминально-экстремистской идеологии, которая пропагандирует насилие, воровские и тюремные понятия, отрицание общепринятой морали и любых форм управления.

Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана Юсуп Юсубов предстанет перед судом по обвинению в подготовке терактов в Москве. По данным следствия, он подговорил семейную пару устроить взрыв у здания ФСБ и в метро в 2019 году.