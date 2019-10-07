https://static.news.ru/photo/549ac1c2-e93a-11e9-8468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Исследователи Нью-Йоркского университета нашли подтверждение связи использования электронных сигарет с раком лёгких у мышей. Такой вывод был сделан впервые.

По мнению учёных, это может означать, что вейпинг также приносит большой вред человеческому здоровью, передаёт CNBC .

Можно предвидеть, что со временем появятся все виды болезней, если вы будете курить электронные сигареты, — заявил ведущий эксперт исследования Мун-Шонг Тан.

Учёные обнаружили, что пары электронных сигарет вызывают повреждение ДНК в лёгких и мочевом пузыре. Из 40 мышей, подвергшихся воздействию пара электронных сигарет с никотином в течение 54 недель, у 22,5% появился рак лёгких и у 57,5% развились предраковые поражения мочевого пузыря.

При этом ни у одной из 20 мышей, подвергшихся воздействию пару вейпов без никотина, не развился рак за четыре года, в течение которых они изучали мышей.

По словам эксперта, также был сделан вывод о наличии опасности для людей, находящихся рядом с курильщиком электронных устройств.

Тан уверен, что полученные результаты усиливают необходимость в проведении дополнительных исследований на этот счёт. Так как рынок электронных сигарет ещё очень молод, на тщательное изучение влияния вейпов на здоровье уйдёт как минимум десять лет, однако он уверен, что результаты не докажут безвредность привычки.

При этом в исследовании есть оговорки. Так, мыши не вдыхали пар так же глубоко, как это делают люди. Кроме того, у некоторых животных была врождённая предрасположенность к онкологии.

Ранее News.ru писал, что девятый случай смерти из-за заболевания, которое, предположительно, вызывает курение вейпа, зарегистрировали в США.

Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество. 11 сентября американский лидер Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление.