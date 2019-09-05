https://static.news.ru/photo/50c0ef68-d062-11e9-9b33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diedra Laird/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество.

Сообщается, что речь идёт о выделяемом из витамина Е масле. Специалисты из управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы.

Однако в Минздраве США предупреждают, что обнародованы лишь предварительные итоги исследований, сообщает РИА Новости .

В конце августа в США был зафиксирован первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты. За одну неделю в Иллинойсе удвоилось число госпитализаций с дыхательными проблемами людей, которые курят вейпы.

Как писал News.ru, в общей сложности на больничную койку попали 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет.