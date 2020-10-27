Поваренную соль назвали самым доступным средством профилактики COVID-19

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Поваренная соль признана самым доступным средством профилактики коронавируса.

Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на сборник «Временных методических рекомендаций» Минздрава РФ. Согласно ему, солевой раствор способствует снижению числа вирусных и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний.

В частности, эффективным противовирусным средством считается селен, содержание которого в поваренной соли довольно высокое. Кроме того, он способен обеспечить быстрое восстановление после болезни. По данным издания, особую ценность в этом плане имеет соль, добываемая на оренбургском Соль-Илецком месторождении: в одном килограмме этой соли содержится 17 микрограммов селена.

Ранее NEWS.ru писал о том, что часть россиян воспринимают маски не как средство профилактики заражения, а относятся к ним как к способу избежать штрафа или пройти в магазин. Они носят маски неправильно, что повышает риск заражения коронавирусом. Об этом рассказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.