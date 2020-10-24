Врач рассказал о главных ошибках при ношении масок

https://static.news.ru/photo/cd2d3912-168e-11eb-8a00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Часть россиян воспринимают маски не как средство профилактики заражения, а относятся к ним как к способу избежать штрафа или пройти в магазин. Они носят маски неправильно, что повышает риск заражения коронавирусом. Об этом рассказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

Ношение маски теряет смысл, когда она находится на подбородке или закрывает только рот. Ещё одна распространённая ошибка — носить одну и ту же маску неделями, тогда как предел её использования составляет всего несколько часов.

Риск заражения повышает и то, что граждане пренебрегают санитайзерами и не следят за руками. Например, касаются лица после поездки в общественном транспорте, пользования банкоматом, лифтом.

Ну и самая главная ошибка — это то, что попросту нет социальной дистанции, — пояснил медик ТАСС.

По его словам, лучший способ избежать заражения — уехать за город. Там меньше народу и риск сводится к минимуму.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил раз и навсегда прекратить дискуссии на тему полезности масок для профилактики заражения коронавирусом и запретить СМИ распространять мнения об их неэффективности. По его словам, маска хоть и не даёт полной защиты, но всё же препятствует попаданию в организм значительного количества микрокапель, в которых и присутствует инфекция.