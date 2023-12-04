Мясников предупредил о смертельной опасности популярных у мужчин таблеток Мясников предупредил, что таблетки для потенции могут вызвать рак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярные медицинские препараты для лечения эректильной дисфункции могут вызывать меланому, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей телепередачи «Доктор Мясников» на канале «Россия 1». По его словам, меланома — пятая по частоте разновидность рака, причем как у мужчин, так и у женщин.

Мужчины, принимающие лекарства против эректильной дисфункции — голубые таблетки, немножко, незначительно, но статистически достоверно чаще страдают меланомой, — объяснил Мясников.

Ранее врач напомнил, что мужское здоровье зависит от физической нагрузки. По его словам, зарядка либо более серьезные спортивные нагрузки хороши, но недостаточны. Надо двигаться так, «чтобы забыли, чем дышать», в таком случае «все будет работать само», добавил он.

Вместе с этим Мясников советует не увлекаться обезжиренным молоком. Это, предупреждает он, может привести к раку простаты. В то же время врач предостерег от употребления парного молока, так как этот продукт может привести к заражению разными заболеваниями.

А для борьбы с раком Мясников советует включить в свой рацион в обязательном порядке свеклу. Она обладает свойствами, полезными для физической формы, здоровья сердца, а также противораковым эффектом. По его словам, этот корнеплод является настоящим подарком для организма.