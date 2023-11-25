Мясников назвал неожиданный продукт для борьбы с раком Мясников: свекла обладает противораковым действием

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Свекла обязательно должна присутствовать в рационе, поскольку она обладает свойствами, полезными для физической формы, здоровья сердца, а также противораковым эффектом, заявил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, этот корнеплод является настоящим подарком для организма.

Если вы страдаете от гипертонии или просто хотите поддерживать здоровье сердца, свекла может стать вашим надежным помощником. Большое количество натуральных нитратов, содержащихся в ней, преобразуется в оксид азота, который обладает мощным сосудорасширяющим действием и помогает снизить кровяное давление, — уточнил врач.

Для тех, кто следит за своей физической формой, свекла тоже может помочь, отметил Мясников. Он указал, что в овоще есть важное вещество бетаин, который благотворно влияет на физическую активность, способствует росту мышечной массы и снижению жировых запасов. Помимо этого, продолжил телеведущий, свекла официально признана продуктом, обладающим противораковым действием.

Ранее Мясников предупредил, что употребление большого количества обезжиренного молока может привести в раку простаты. По его словам, взрослому человеку можно употреблять не более 300 миллилитров в день. Также врач предостерег от употребления парного молока, так как этот продукт может привести к заражению разными заболеваниями. Дело в том, что молоко из-под коровы содержит все то, чем болеет это животное: бактерии, бациллы туберкулеза и другое, уточнил врач.