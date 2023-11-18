Мясников рассказал об опасности молока Мясников заявил об увеличении риска развития рака простаты из-за молока

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление большого количества обезжиренного молока может привести в раку простаты, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». По его словам, взрослому человеку можно употреблять не более 300 миллилитров в день.

Есть опасность и в парном молоке. Его употребление может привести к заражению внелегочным туберкулезом и другими болезнями. Дело в том, что молоко из-под коровы содержит все то, чем болеет это животное: бактерии, бациллы туберкулеза и многое другое, — добавил Мясников.

Нутрициолог и диетолог Анна Ивашкевич сообщила, что сезонные овощи и фрукты хорошо подходят для укрепления ослабевшего к осени иммунитета. По ее словам, в яблоках, грушах и сливах есть много полезной клетчатки, а в зелени содержится витамин К. Она также предложила заменять десерты на облепиху. По ее словам, ягоды можно растолочь, добавив при желании немного сахара. Кроме того, эксперт рекомендовала есть чеснок, назвав его «ярым противовирусным средством».

Ранее Мясников также заявлял, что укреплению иммунитета способствует здоровый сон. По его словам, человеку важно засыпать в одно и то же время каждый день. Кроме того, он посоветовал не пренебрегать физическими нагрузками.