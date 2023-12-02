Доктор Мясников раскрыл рецепт мужского здоровья Доктор Мясников назвал ежедневную физнагрузку важной для мужского здоровья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужское здоровье зависит от физической нагрузки, напомнил врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». Он также отрицательно высказался о заместительной гормональной терапии у мужчин без серьезных показаний.

Если у вас все нормально, то это вредно. Это приводит к определенным проблемам, к раку простаты, в частности. <...> Надо двигаться так, чтобы забыли, чем дышать. Вот тогда и тестостерон не нужен будет. Все будет работать само, — предупредил Мясников.

Доктор обратил внимание, что зарядка либо более серьезные спортивные нагрузки хороши, но недостаточны. Он отметил, что важно избегать лишнего веса.

Ранее Мясников напомнил, что свекла обязательно должна присутствовать в рационе, поскольку она обладает свойствами, полезными для физической формы, здоровья сердца, а также противораковым эффектом. По его словам, этот корнеплод является настоящим подарком для организма. Он указал, что в овоще есть важное вещество бетаин, который благотворно влияет на физическую активность, способствует росту мышечной массы и снижению жировых запасов.

Кроме того, Мясников предупреждал, что употребление большого количества обезжиренного молока может привести к раку простаты. По его словам, взрослому человеку можно употреблять не более 300 миллилитров в день. Также врач предостерег от употребления парного молока, так как этот продукт может привести к заражению разными заболеваниями. Дело в том, что молоко из-под коровы содержит все то, чем болеет это животное: бактерии, бациллы туберкулеза и другое, уточнил врач.