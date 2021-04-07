Эксперты оценили вероятность новой волны COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/e94cf7bc-97ae-11eb-9993-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ряде стран объявили о начале третьей волны коронавируса. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), показатели смертности от COVID-19 вновь начали расти. Свои предположения о том, затронет ли третья волна Россию, высказали отечественные эксперты.

Так, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев считает, что её вероятность составляет «пятьдесят на пятьдесят».

У этих вирусов есть сезонность, и мы как раз входим в сезон респираторных заболеваний. И поэтому надо смотреть, как поведёт себя коронавирус, — цитирует его «Москва 24».

По его словам, развитие ситуации будет зависеть от реального числа уже переболевших людей и получивших прививку. Для того, чтобы остановить пандемию их должно быть 60-70%. Однако точное количество переболевших неизвестно, а вакцинированных пока не хватает.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что роста заболеваемости в России ожидать не стоит. По его мнению, в крупных городах, где есть международные аэропорты, уже достаточное количество переболевших и привитых.

А те регионы, где маленькая плотность населения, например Чукотка, Хабаровский край, там вообще уже некому болеть — там либо провакцинированы, либо переболели все, — пояснил он.

Со временем подобная ситуация будет и в остальных регионах, добавил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о ходе формирования популяционного иммунитета. По его словам, есть обнадёживающие факторы, что он будет создан за весну-лето.