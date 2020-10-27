Эксперт прокомментировал способности некоторых людей не заражаться COVID-19

https://static.news.ru/photo/728d2ab4-1871-11eb-b9b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые люди не заражаются COVID-19 при неоднократном контакте с переносчиками. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Борис Пинегин.

Каждый отдельный случай должен разбираться. Есть люди, которые доживают чуть ли не до ста лет, потому что исходные показатели очень высокие, — цитирует его телеканал «Звезда».

Он добавил, что высокий уровень иммунитета — заслуга природы и родителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али заявил, что если человек заподозрил у себя заражение коронавирусом, то в первую очередь ему следует ограничить контакты.

Он добавил, что участковый врач, если нужно, назначит анализы или выдаст необходимые направления. Можно затем попросить тестирование на COVID-19 с приездом врача на дом.