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Эксперт прокомментировал способности некоторых людей не заражаться COVID-19

19:16, 27 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые люди не заражаются COVID-19 при неоднократном контакте с переносчиками. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Борис Пинегин.

Каждый отдельный случай должен разбираться. Есть люди, которые доживают чуть ли не до ста лет, потому что исходные показатели очень высокие,цитирует его телеканал «Звезда».

Он добавил, что высокий уровень иммунитета — заслуга природы и родителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али заявил, что если человек заподозрил у себя заражение коронавирусом, то в первую очередь ему следует ограничить контакты.

Он добавил, что участковый врач, если нужно, назначит анализы или выдаст необходимые направления. Можно затем попросить тестирование на COVID-19 с приездом врача на дом.

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