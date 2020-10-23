Эксперт рассказал, как поступать при подозрении у себя коронавируса

https://static.news.ru/photo/66170938-1599-11eb-ab4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али заявил, что если человек заподозрил у себя заражение коронавирусом, то в первую очередь ему следует ограничить контакты.

При малейшем подозрении вызывать бригаду скорой помощи не нужно. Лучше позвонить участковому врачу, чтобы он пришёл, осмотрел вас и задал вопросы. В скорую нужно звонить, когда общее состояние больного тяжёлое или резко ухудшается, — пояснил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он добавил, что участковый врач, если нужно, назначит анализы или выдаст необходимые направления. Можно затем попросить тестирование на COVID-19 с приездом врача на дом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что в восьми регионах России ситуация с COVID-19 оценивается как тяжёлая. По его словам, также ни одного региона не осталось в зоне затухания пандемии. С сентября ситуация с распространением инфекции значительно ухудшилась, отметил Тавадян.