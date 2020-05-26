Слишком долго внимание общественности было приковано к футбольному «Локомотиву». «Спартак» не выдержал и пустил в ход свои козыри. Накануне стало известно, что полузащитник «красно-белых» Аяз Гулиев был переведён во вторую команду из-за нарушения дисциплины. Это не первая история, когда воспитанник «Спартака» оказывается в центре скандала. Что произошло на этот раз и как проблемы с дисциплиной могут отразиться на карьере футболиста — рассказывает NEWS.ru.

Конфликт с тренерским штабом

По сообщению СМИ, на прошлых выходных состоялось собрание команды, на котором главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско разбирал игру с «Оренбургом». В ходе разбора наставник называл Гулиева лидером команды (верно ли донесли мысль тренера, который работает через переводчика, не перепутал ли он Гулиева с каким-то другим футболистом — открытый вопрос). На это высказывание и последовала реакция футболиста. Сначала он просто цокнул языком, а когда его попросили пояснить, в чём проблема, он выдал: «Какой я лидер, если сыграл при вас 11 минут в двух матчах?». На этом обсуждение прервалось.

Это не самое красивое поведение со стороны игрока. Однако были у Гулиева инциденты куда более серьёзные

Аяз Гулиев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Избиение американца

Прошлой весной 23-летний футболист сломал нос американцу. Полузащитник «Спартака» пытался проехать на красный цвет светофора, но встретил на своём пути помеху в виде пешехода. Разъярённый водитель не стушевался: выскочил из машины и начал выяснять отношения на кулаках. В ходе конфликта футболист сломал нос пешеходу, которым оказался гражданин Америки.

Самое прекрасное в этой истории заключается в том, что данный инцидент произошёл в разгар показательной порки над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Оба футболиста уже находились в СИЗО, общественность только-только начала потихоньку успокаиваться и тут — бац! — новая драка с участием футболиста. Гулиеву очень повезло выйти сухим из воды. Извинения и денежная компенсация пострадавшему спасли в тот раз воспитанника «Спартака».

Помогут ли на этот раз извинения (подкупить-то уж точно сейчас никого не удастся) — непонятно.

Туманное будущее

Вообще, само возвращение Аяза Гулиева в «Спартак» — тема дискуссионная. Летом 2018 года хавбек перешёл в «Ростов» за €500 тысяч, а уже спустя полгода «красно-белые» совершили обратный трансфер игрока за €1 млн. За этот переход стоял бывший тренер «Спартака» Олег Кононов. Что стало с Кононовым, мы помним. Сам же футболист зацепиться в составе должным образом так и не смог. Например, в нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Российской премьер-лиги (восемь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

А ведь поначалу на своего воспитанника возлагали большие надежды как болельщики, так и руководство команды. Хорошо, с Кононовым не получилось. С кем не бывает. Но всегда же есть второй шанс. Да, новый тренерский штаб, да, своё видение в отношении того, кто должен играть, а кто нет. Однако это не повод вести себя таким образом, высказывать недовольство. Причём абсолютно неуместное. Кто виноват в том, что футболист не смог стать лидером, в том, что не проявил себя, когда у него была для этого возможность? Только он сам.

Судьба Аяза и без того сейчас достаточно туманная. Очевидно, что такой Гулиев «Спартаку» не нужен. И мы сейчас только про игровые качества говорим. А добавьте к этому ещё проблемы с дисциплиной. Складывается ощущение, что футболист пытается помочь команде избавиться от самого себя. И даже в случае ухода из «Спартака», вряд ли клуб премьер-лиги захочет иметь в своём составе футболиста с плохим резюме.