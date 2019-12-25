https://static.news.ru/photo/2b1ce228-27bd-11ea-abf0-fa163e074e61_660.jpg Олег Кононов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Олег Кононов заявил, что покинул пост наставника «красно-белых» из-за мата в его адрес со стороны болельщиков во время матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).

Атмосфера на стадионе в тот день была неприемлемой, и я решил на это ответить своим шагом. Отставка была реакцией на мат с трибун в мою сторону, — приводит слова Кононова «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что поступил правильно, так как перед игрой чувствовал, что «если этот день для меня не сложится, то приму это решение сам». Кононов добавил, что у него не было сомнений в необходимости такого шага, который дался ему непросто.

Как сообщалось, Кононов подал в отставку после проигрышного матча с «Оренбургом». Его сменил немецкий специалист Доменико Тедеско, писал NEWS.ru.