Гонки с препятствием, шопинг: как футболисты РФ играли в финалах еврокубков

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Дмитрий Аленичев, Александр Кержаков

В среду, 22 мая, в Дублине пройдет финал Лиги Европы, в котором «Аталанта» сыграет с «Байером». С большой долей вероятности в составе итальянской команды в матче примет участие полузащитник сборной России Алексей Миранчук. NEWS.ru вспоминает о других россиянах, игравших в решающих матчах еврокубков в составе зарубежных команд.

Как Аленичев покорял Европу

Это обстоятельство позволяет считать атакующего хавбека самым титулованным футболистом в российской истории. На родине Аленичев сделал себе имя в московском «Спартаке», оттуда перебрался в Италию, где играл за «Рому» и «Перуджу», но лучшие годы в зарубежной карьере полузащитника прошли в португальском «Порту».

Вместе с командой россиянин по два раза выиграл чемпионат Португалии и взял Кубок страны, а также трижды становился обладателем Суперкубка. Однако эти достижения меркнут на фоне двух европейских титулов. В 2003 и 2004 годах «Порту» под руководством Жозе Моуринью выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов соответственно, и оба титула были завоеваны при непосредственном участии Аленичева.

В финале второго по значимости клубного европейского турнира (Кубка УЕФА), который прошел 21 мая 2003 года, «Порту» играл с шотландским «Селтиком» и победил со счетом 3:2, причем третий мяч португальцы забили в дополнительное время. Аленичев провел на поле все 120 минут и стал автором второго гола «Порту»: хавбек вышел один на один и аккуратно катнул мяч в сетку ворот.

Спустя год «Порту» играл в финале Лиги чемпионов с «Монако», в этом матче Аленичев вышел на замену на 60-й минуте. Через 15 минут россиянина вывели один на один с вратарем, и он снова шикарно распорядился голевым шансом, нанеся мощный удар мимо голкипера. Мяч Аленичева установил окончательный счет встречи — 3:0 в пользу «Порту».

Фото: Alexander Wilf/Global Look Press Дмитрий Аленичев

Кержаков вошел в историю с «Севильей»

Испанская команда является действующим победителем Лиги Европы — турнира-правопреемника Кубка УЕФА. Эти два соревнования она суммарно выигрывала семь раз, что является рекордом. Вторая победа испанцев в сезоне-2006/2007 была достигнута при непосредственном участии лучшего бомбардира в истории российского футбола Александра Кержакова. Форвард тогда выступал за «Севилью» и принял участие в финальном матче против «Эспаньола».

Кержакова выпустили на замену на 64-й минуте, и уже спустя четыре минуты он заставил сфолить на себе Мойзеса Уртадо. Полузащитник «Эспаньола» получил вторую желтую карточку, однако удаление не помогло «Севилье» победить в основное время. Один из голевых моментов упустил Кержаков, пробив выше ворот с близкого расстояния. В итоге обладатель титула определялся в серии пенальти, до Кержакова в ней дело не дошло: судьбу Кубка УЕФА решили три сейва голкипера «Севильи» Андреса Палопа. После игры Кержаков в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказывал о любопытных деталях подготовки его команды к финалу.

«Только представьте себе: вчера в двенадцать часов ночи мы устроили в гостинице гонки с препятствием для массажиста. Повеселились от души! А сегодня ввиду дождя отменили утреннюю разминку, и мы поехали всей командой в супермаркет. В день игры — коллективная поездка за покупками! Для футболиста, выросшего в российских реалиях, подобные вещи кажутся просто невозможными», — отмечал футболист.

Черышев собрал комплект из еврокубков

О том, что в активе Дмитрия Аленичева есть два самых престижных европейских трофея, знают все, а вот о похожей коллекции у Дениса Черышева помнят немногие. Особенно ценителей футбола удивляет присутствие в профайле россиянина титула победителя Лиги чемпионов сезона-2015/2016 в составе мадридского «Реала». В том розыгрыше атакующий хавбек трижды выходил на замену на групповом этапе, не отметился результативными действиями и суммарно не провел на поле и тайма, а во второй половине сезона и вовсе находился в аренде в «Валенсии». Однако по регламенту Лиги чемпионов Черышев считается полноценным обладателем титула.

Двумя годами ранее Черышев стал победителем Лиги Европы, выступая за «Севилью», и вклад россиянина в этот успех был примерно таким же, как и в случае с «Реалом». В игре 1/16 финала с «Марибором» полузащитник появился на поле в стартовом составе, однако на 40-й минуте получил травму, из-за которой пропустил остаток сезона, включая финальный матч против «Бенфики», в котором испанцы победили в серии пенальти.

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press Денис Черышев в «Реале»

Добровольский и Бут выигрывали в 90-е

Игорь Добровольский в сезоне-1992/1993 на правах аренды выступал за французский «Марсель», однако редко проходил в состав. В Лиге чемпионов он принял участие лишь в одной игре группового этапа против московского ЦСКА. «Марсель» в том матче играл на выезде, Добровольский вышел в старте и без результативных действий провел на поле 58 минут. На финал, в котором французам противостоял «Милан», Добровольский даже не попал в заявку. Без него «Марсель» одержал минимальную победу и взял титул.

Похожая ситуация произошла в карьере Владимира Бута в сезоне-1996/1997. Молодой россиянин провел в составе дортмундской «Боруссии» два матча на групповом этапе, поехал с командой на финал против «Ювентуса», но в заявку на игру не попал. Немцы одержали победу со счетом 3:1, а Бут наблюдал за ходом встречи с трибун, а не со скамейки запасных. После финального свистка он вместе с командой отпраздновал успех, получил медаль за победу в финале и даже премиальные, которые, правда, составляли 20 процентов от суммы, положенной участникам встречи.

Фото: Тутов/РИА Новости Игрок команды «Динамо» (Москва) и сборной СССР по футболу Игорь Добровольский (справа) в момент игры

Игорь Шалимов брал титул с «Интером»

Финал Кубка УЕФА в сезоне-1993/1994 состоял из двух матчей, за титул боролись «Интер» и австрийский «Казино Зальцбург». Оба матча с одинаковым счетом 1:0 выиграла миланская команда и взяла трофей. Российский полузащитник итальянского клуба Игорь Шалимов остался вне заявки в обоих встречах, во многом это произошло из-за действовавшего тогда лимита на легионеров: на поле в составе одной команды могли находиться не более трех иностранцев.

При этом россиянин внес весомый вклад в итоговую победу «Интера». В том розыгрыше Кубка УЕФА он провел шесть матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Один из голов Шалимов забил в ворота дортмундской «Боруссии» в четвертьфинале.

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