Ветеран «Спартака» призвал Станковича убрать всех легионеров из команды Ветеран «Спартака» Кавазашвили: Станковичу следует убрать всех легионеров из ФК

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Анзор Кавазашвили

Новому тренеру «Спартака» Деяну Станковичу следует убрать всех легионеров из команды, считает ветеран футбольного клуба экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что те занимают места талантливых российских спортсменов.

Спустя месяц после прихода в команду я посмотрю на его поступки, что он сделает с легионерами, которые в настоящее время переполняют «Спартак». Они не являются классными футболистами, но находятся в составе и занимают места наших талантливых российских футболистов, воспитанников «Спартака», — отметил Кавазашвили.

По словам экс-футболиста, ни один ветеран «Спартака» не отнесется плохо к подобному решению. Он уточнил, что многие могут задаться вопросом, почему назначен тренер из-за границы, а не спартаковский наставник. Как подчеркнул Кавазашвили, это выбор руководства ЛУКОЙЛа, который бессмысленно обсуждать.

Многие могут сказать, зачем нам искать тренера из-за границы, если есть свои спартаковские наставники, работающие в различных футбольных клубах. Но это уже выбор руководства ЛУКОЙЛа. Кто заказывает музыку, тот и платит деньги. Будем ждать, — заключил экс-футболист.

Кавазашвили ранее заявил, что назначение Станковича главным тренером «Спартака» обнадеживает. По словам экс-футболиста, тот является знатной фигурой и величайшим мастером. Он также напомнил о тренерской практике Станковича.