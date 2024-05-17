«Величайший мастер»: ветеран «Спартака» оценил назначение Станковича Ветеран «Спартака» Кавазашвили назвал Станковича знатной фигурой

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Деян Станкович

Назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака» обнадеживает, заявил NEWS.ru ветеран футбольного клуба, экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. По словам экс-футболиста, тот является знатной фигурой и величайшим мастером. Он также напомнил о тренерской практике Станковича.

Конечно, это очень знатная фигура. Величайший мастер футбола, получил тренерскую практику, особенно с «Ференцварошем». Возглавил клуб и стал чемпионом Венгрии. Это о многом говорит и обнадеживает, — уточнил ветеран «Спартака».

По его словам, в РФ начинают чаще выбирать русскоговорящих тренеров, которые хорошо знают менталитет российских игроков. Как уточнил Кавазашвили, на таких основаниях руководство ЛУКОЙЛа могло взять Станковича. Он предположил, что футболисты будут с восторгом выполнять поручения нового тренера.

С [Гильермо] Абаскалем (экс-тренером «Спартака». — NEWS.ru) его сравнивать ни в коем случае нельзя. Абаскаль уступает Станковичу по многим вопросам. Думаю, наши футболисты с восторгом будут смотреть ему в рот и выполнять все задачи, которые он будет давать, — заключил Кавазашвили.

Трехкратный чемпион России Юрий Семин ранее рассказал, что из-за системы VAR в футбольном судействе стало меньше объективности. Как уточнил экс-футболист, вполне нормально, если после дискуссий со спортсменами от данной системы откажутся. Семин подчеркнул, что решение принимать должны футбольные клубы.