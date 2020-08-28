Миранчук стал десятым российским футболистом, который будет играть в Италии

https://static.news.ru/photo/e99960b6-eb65-11ea-9916-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перешедший в «Аталанту» из «Локомотива» полузащитник Алексей Миранчук стал десятым российским футболистом, который будет защищать цвета итальянского клуба.

Ранее «железнодорожники» достигли договорённости о переходе игрока национальной сборной в клуб из Бергамо. Трансфер обошёлся в €14,5 млн.

Ранее за итальянские команды выступали экс-игроки сборной России: Виктор Будянский («Ювентус», «Кальчио», «Асколи», «Авелино 1912», «Удинезе», «Лечче»), Игорь Шалимов («Фоджа», «Интер», «Удинезе», «Болонья», «Наполи»), Игорь Колыванов («Фоджа», «Болонья»), Игорь Добровольский («Дженоа»), Игорь Симутенков («Реджана 1919», «Болонья»), Дмитрий Аленичев («Рома», «Перуджа»), Омари Тетрадзе («Рома»), Андрей Канчельскис («Фиорентина»), Руслан Нигматуллин («Верона», «Салернитана»).

Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». За главную команду он впервые сыграл 20 апреля 2013 года, выйдя на поле в матче против «Кубани». С тех пор полузащитник провёл в составе «железнодорожников» 228 матчей, в которых забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с командой он становился чемпионом России, три раза выигрывал Кубок страны и один раз Суперкубок.

Бывший голкипер «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин прокомментировал переход полузащитника сборной России Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту», писал NEWS.ru.