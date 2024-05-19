«Не может быть!»: кто забивал самые быстрые голы в истории футбола

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15 мая во Второй лиге российского футбола произошло уникальное событие. В матче между командами «Химик» и «Машук-КМВ» белорусский полузащитник Николай Иванов поразил ворота соперника через три секунды после стартового свистка. Кто забивал самые быстрые голы в мировом футболе — в материале NEWS.ru.

Какой рекорд установил Иванов

На этой неделе в матче между командами «Химик» из Дзержинска и «Машук-КМВ» из Пятигорска, выступающими во Второй лиге, произошло знаковое событие. Полузащитник пятигорцев Николай Иванов забил гол с центра поля сразу после стартового свистка. Мяч пересек линию ворот соперника через 2,92 секунды после удара.

«Да не может быть!» — воскликнул после гола Михаил Гореванов, комментировавший матч.

Однако официальный хронометраж свидетельствует о том, что удар был нанесен на 3,21-й секунды. Таким образом, нужно считать, что Иванов забил на 6,13-й секунды. «Химик» отыгрался уже через минуту. Тем не менее победу со счетом 3:2 одержал «Машук-КМВ».

Кому принадлежит мировой рекорд

Иванов не стал автором самого быстрого гола в истории футбола. По неофициальным данным, рекорд установил в 2024 году футболист английского «Кройдона» Райан Холл. Он забил мяч через 2,31 секунды после стартового свистка.

Тем не менее качество съемки и уровень соревнований не позволяют однозначно определить, является ли этот гол самым быстрым в истории футбола. «Кройдон» выступает в так называемой нон-лиге, которая находится за пределами АПЛ и трех дивизионов футбольной лиги Англии. Всего в этой стране существует 140 индивидуальных лиг и более 480 дивизионов. Далеко не все соревнования имеют профессиональный статус.

Какой гол попал в Книгу рекордов Гиннесса

Согласно Книге рекордов Гиннесса, автором самого быстрого гола в истории футбола является игрок австралийской команды «Эделаид Сити» Дамьен Мори. После короткого перепаса в центре поля с партнером он пробил по воротам «Сидней Юнайтед». Специалисты, проанализировав видеозапись, установили, что от стартового свистка до гола прошло 3,68 секунды. Мяч был забит в сезоне-1995/96.

Мори также является лучшим бомбардиром сборной Австралии. Он забил 29 голов в 45 играх.

Кому принадлежит неофициальный рекорд

Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, нужно подать заявку и оформить обращение на официальном сайте. Вердикт специалистов может быть положительным или отрицательным по нескольким причинам. В частности, идея рекорда уже была реализована и не является уникальной. Что касается футбольных матчей, то эксперты должны определить точное время, когда был забит гол. На юниорском чемпионате Сан-Паулу бразилец Фред отличился спустя 3,17 секунды с момента начала поединка, о чем свидетельствует неофициальный хронометраж. Тем не менее это достижение не было зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса.

Кто установил рекорд стран СНГ

До удара Иванова автором самого быстрого мяча на постсоветском пространстве считался нападающий Роман Войнаровский, выступавший на тот момент в клубе Первой украинской лиги «Крымтеплица». В игре против «Феникса-Ильичевца» он поразил ворота соперника на третьей секунде.

Кто является рекордсменом чемпионатов России

В чемпионате России уже 25 лет автором рекордного достижения является Алексей Бычков, выступавший за «Шинник». В августе 1999 года его гол принес победу ярославскому клубу над волгоградским «Ротором».

Бычков на секунду улучшил достижение советского периода, которое принадлежало футболисту «Кайрата» Евстафию Пехлеваниди. Игрок поразил ворота киевского «Динамо». Десять секунд потребовалось спартаковцу Эммануэлю Эменике, чтобы отличиться в матче с «Аланией» в 2012 году. Тем не менее быстрые голы — это большая редкость в отечественном футболе.

Кто оформил самый быстрый вратарский гол

В ноябре 2013 года вратарь «Сток Сити» Асмир Бегович вошел в историю Английской Премьер-лиги, установив сразу два рекорда. В матче против «Саутгемптона» голкипер поразил ворота соперника на 13-й секунде, ударив по мячу с расстояния 91,9 метра. Его гол стал самым быстрым среди вратарей и самым дальним ударом в истории. Конечно, не обошлось без ошибки его визави Артура Боруца.

До Беговича лишь пять вратарей в АПЛ могли похвастаться забитыми мячами. После 2013 года голкиперы не поражали ворота соперников в английском футбольном чемпионате. В 2017-м Бегович стал чемпионом страны с «Челси», а три года спустя выиграл первенство Азербайджана. Боснийский вратарь продолжает карьеру по сей день.

Кто является автором самого быстрого гола в Лиге чемпионов

Нидерландский нападающий мюнхенской «Баварии» Рой Макай стал автором самого быстрого гола старейшего клубного турнира Европы. В рамках 1/8 финала сезона-2006/07 его клуб играл с мадридским «Реалом». В ответном поединке Макай поразил ворота «Галактикос» на 11-й секунде. По сумме двух матчей его клуб вышел в четвертьфинал. За мюнхенский клуб нидерландский футболист забил 103 мяча, став чемпионом Германии три раза.

Кто забил самый быстрый мяч на чемпионате мира

Лучший бомбардир в истории сборной Турции Хакан Шукюр является автором самого быстрого гола мировых первенств. Нападающий установил рекорд на чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее. В матче за третье место, в котором турки играли с корейцами, Шукюр отличился уже на 11-й секунде после ошибки защитника. В итоге его команда праздновала победу со счетом 3:2, став бронзовым призером турнира. В матчах за сборную Турции Шукюр забил 51 гол, а в клубной карьере он нанес 332 точных удара.

Кто оформил быстрый гол чемпионатов Европы

До 2008 года континентальные первенства оборачивались для сборной России провалами. Команда не попадала на турнир или занимала четвертое место в группе. Тем не менее форвард сборной России Дмитрий Кириченко вошел в историю. На Евро-2004 он забил гол на 68-й секунде встречи с командой Греции, которая впоследствии стала сенсационным победителем чемпионата. До сих пор никто не превзошел достижение нападающего.

Кириченко дважды был лучшим бомбардиром чемпионатов России, несмотря на то, что часто выходил на поле на замену. В составе национальной команды он провел 12 матчей, забив четыре мяча. Выступая за ЦСКА, Кириченко стал чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

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