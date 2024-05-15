«Спартак» попытался оправдаться после вылета из Кубка России «Спартак» после вылета из Кубка России обещал закончить сезон «на мажорной ноте»

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Московский «Спартак» в своем Telegram-канале обратился к фанатам после вылета из Кубка России сезона-2023/2024. Футбольный клуб признал, что в матче с «Балтикой» игроки не смогли забить гол в ворота соперника, хотя боролись до последней минуты. Красно-белые обещали завершить сезон на мажорной ноте.

Тяжелое поражение, горечь от которого непросто описать словами. <...> Этот результат — мотивация для нас еще сильнее выкладываться и работать, чтобы в конце следующего сезона мы могли порадовать всех наших болельщиков, а не переживать неудачу вместе с ними. В этом сезоне у нас осталось еще два матча. Постараемся завершить его на мажорной ноте, чтобы отблагодарить вас за поддержку в течение всего года, — сказано в сообщении.

«Спартак» проиграл «Балтике» на стадии финала «Пути регионов». Матч, состоявшийся 14 мая, завершился со счетом 0:1 в пользу команды из Калининграда.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев заявил, что чемпионом РПЛ может стать московское «Динамо». По его словам, ему импонирует главный тренер клуба Марцел Личка. Он подчеркнул, что игроки столичной команды демонстрируют большую волю и желание к победе. При этом, как отметил Гусев, делать прогнозы пока рано, поскольку на турнире может произойти все что угодно.